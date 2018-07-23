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Kids Fashion 156 marka ağırladı

Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 72 ülkeden 4 bin 550 uluslararası ve ulusal profesyonel ziyaretçi ve 156 markayı ağırladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
Kids Fashion 156 marka ağırladı

Fuarın organizatörü UBM’den yapılan açıklamaya göre, 2018 Sonbahar-Kış Bebek Çocuk hazır giyim koleksiyonlarının vitrine çıktığı İstanbul Kids Fashion- Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’na en çok ziyaretçi, soğuk ülkeler Rusya ve Ukrayna ile kış mevsiminin de yaşandığı sıcak ülkeler Cezayir, Libya ve Irak’tan geldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
  1. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı

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