Kids Fashion 156 marka ağırladı
Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 72 ülkeden 4 bin 550 uluslararası ve ulusal profesyonel ziyaretçi ve 156 markayı ağırladı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
Fuarın organizatörü UBM’den yapılan açıklamaya göre, 2018 Sonbahar-Kış Bebek Çocuk hazır giyim koleksiyonlarının vitrine çıktığı İstanbul Kids Fashion- Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’na en çok ziyaretçi, soğuk ülkeler Rusya ve Ukrayna ile kış mevsiminin de yaşandığı sıcak ülkeler Cezayir, Libya ve Irak’tan geldi.
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