Kids Fashion 156 marka ağırladı

Fuarın organizatörü UBM’den yapılan açıklamaya göre, 2018 Sonbahar-Kış Bebek Çocuk hazır giyim koleksiyonlarının vitrine çıktığı İstanbul Kids Fashion- Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’na en çok ziyaretçi, soğuk ülkeler Rusya ve Ukrayna ile kış mevsiminin de yaşandığı sıcak ülkeler Cezayir, Libya ve Irak’tan geldi.