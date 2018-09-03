Kıdemli CHP'liler Dursun Çiçek'i bombaladı: Utanması gerekir!

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, önceki gün Habertürk’te katıldığı bir programda PKK ile bağlantısı bulunmayan, cumhuriyete ve temel değerlere bağlı olan HDP’lilerin CHP’den aday gösterebileceğini söylemişti. Çiçek’in açıklamalarını Aydınlık’a değerlendiren eski milletvekili Bülent Baratlı, açıklamaların CHP’nin içinde bulunduğu dağınıklığı gösterdiğini söyledi. Eski bir milletvekilinin kişisel düşüncelerini televizyonlarda, böyle kritik bir durumda söylemesini yanlış bulduğunu belirten Baratalı, şunları kaydetti: “Dursun Çiçek, CHP’yi bağlayan bir organ değil. Böyle bir açıklamayı Genel Başkan yapsa bu bizim tüzüğümüze göre bütün parti ve partilileri bağlar. Çünkü tüzük öyledir. İkinci kurultay kararları bağlar, üçüncü parti meclisi bağlar. Malesef bu organlar dururken Dursun Çiçek’in çıkıp böyle bir şey söylemesini doğru bulmuyorum. Bu partinin bir fetret dönemi yaşadığını gösteriyor.”

‘UTANMASI GEREKİR’

“CHP’li insan mı kalmamış da HDP’lileri aday gösteriyorlar” diyen eski Milletvekili Nur Serter ise “CHP’yi bu günlere taşıyanlar, bu günlere getirenler, böyle ilkelerinden fedakarlık yapan bir parti konumuna sürükleyenlerin bence tarih önünde utanmaları gerekir” şeklinde konuştu. Dursun Çiçek’in yaptığı açıklamayı “Bana göre saçmalamış” şeklinde değerlendiren eski Milletvekili Şahin Mengü de tepkisini şöyle dile getirdi: “Tabi ki Kürt vatandaşlarımızdan, Kürt kardeşlerimizden aday göstereceğiz. Ama ağalardan, beylerden olmamak kaydıyla...” Atatürk’ün partisinin kuruluş değerlerini benimsemiş olan Kürt vatandaşların aday gösterilebileceğini söyleyen Mengü, bir patinin oy devşirmek için kendi değerlerini benimsememiş insanları aday gösteremeyeceğini belirtti.