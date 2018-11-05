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Kıdem tazminatında çalışanları sevindirecek reform

2019 yılında yapılması beklenen reformla çalışanların tazminatları garanti altına alınacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Kıdem tazminatında çalışanları sevindirecek reform

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

Kıdem tazminatı için artık kovulma beklenmeyecek

Bu reformla her çalışanın kıdem tazminatı garanti altına alınacak. Yani kıdem tazminatı almak için işçinin kovulmayı beklemesine gerek kalmayacak. İstifa eden kendisine işverinin ayırdığı fondan parasını alıp gidecek.

Mevcut durum

-Tazminat için 1 yıl bekleniyor.

-Sadece işten atılan alabiliyor.

-Firmalar kaynak ayırmıyor.

-Çalışan tazminatını bilmiyor.

-Kendi ayrılan tazminatı bırakıyor.

-Mahkemeler tazminat dosyası ile dolu.

Reform sonrası

-1 gün bile çalışan tazminat alacak.

-Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak.

-İşveren her ay bir ödeme yapacak.

-Her çalışan kendi hesabını görebilecek.

-İş değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek.

-İşveren-işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak.

Asgari ücretlinin prim hesabı

-Brüt asgari ücret 2.029,50 TL

-Yıllık asgari ücret 24.354,00 TL

-Aylık tazminat primi (% 8,33) 169,05 TL

-1 yıllık tazminat 2.028,60 TL

-Aylık tazminat primi ( % 5,84) 118,53 TL

-1 yıllık tazminat 1.422,28 TL

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
  1. kıdem tazminatı
  2. kıdem tazminatı reformu

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