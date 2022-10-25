Kıdem tazminatı yazısı için sigorta başlangıcı önemli mi?

Soru: Ben 1980 doğumluyum. 4.10.2000 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı oldum. 1600 gün Bağ-Kur 4.450 gün SSK primim var. Dört yıldan bu yana çalıştığım işyerinden istifa ederek ayrılırsam kıdem tazminatı alma hakkım olur mu? Bülent O.

Cevap: Emekli olmak için yaş dışında kalan şartları sağlayanlar SGK’dan emekli olmak için sigortalılık süresi ve prim günün tamamladıklarına ilişkin yazı alıp işverene ibraz ederek işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlar için prim gününün en az 3600 olması gerekiyor. Sigortalılığı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlayanların kıdem tazminatı alabilmesi için ya 7000 gün prim ödenmiş olması ya da sigortalılığın üzerinden 25 yıl geçip en az 4500 gün prim ödemesinin bulunması gerekiyor. Mevcut halde 7000 gün priminiz yok. Ancak sigorta öncesi askerlik yapmışsanız 13 ay askerlik borçlanması yapmanız halinde sigorta başlangıcınız 4.9.1999 tarihine gelir ve 3600 gün prim şartlarından kıdem tazminatı alma hakkınız oluşur.