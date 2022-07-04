Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

TÜİK'in verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere 42.35, memur ve memur emeklilerine de yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Hazine Ve Maliye Bakanlığı da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeyle milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında tavan rakam da belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.