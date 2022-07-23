Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavanı ne kadar yükseldi?

4/a statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, her 6 ayda bir artırılıyor. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretteki yüzde 30’luk artıştan olumlu etkilendi. Peki Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavan ücreti 2022 ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatının tavan ücreti belli oldu. Temmuz- Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Tavan fiyatın yükselmesiyle çalışanların tazminatları da arttı

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak. Kıdem tazminatı bir iş sözleşmesinin feshi durumunda çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeniyor.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesabında, brüt ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Bordroda yer alan brüt ücrete “çıplak ücret” deniliyor. Ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler ise “giydirilmiş ücreti” oluşturuyor. Yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler devamlılık arz etmek kaydıyla ihbar ve kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücrete dahil ediliyor.

Yemek yardımına, işverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çeki dahil ediliyor. İşçinin işe geliş gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılıyor.

Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Kıdem tazminatı, işçinin emekli olması, hayatını kaybetmesi, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin işten atması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi durumunda veriliyor.