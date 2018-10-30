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Kıdem tazminatı sistemi sil baştan yenileniyor!

2019’da tüm çalışanlar için yeni bir dönem başlayacak.

30 Ekim 2018 Salı 09:17
Kıdem tazminatı sistemi sil baştan yenileniyor!

Kıdem tazminatı reformu Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'na girdi. 2019'da sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak.

HER ÇALIŞAN ALABİLECEK

Yeni sistemle her çalışan kıdem tazminatı alacak. 1 gün çalışanın da istifa edenin de tazminat hakkı olacak. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı kaydedildi. Yeni sistemin şöyle işlemesi bekleniyor: Her işçi adına bir hesap açılacak, işveren her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatıracak. Biriken para yatırım araçlarında değerlendirilecek. Sistem şeffaf olacak. Çalışan birikimini takip edebilecek. İş yeri değiştirenin tazminat hesabı taşınacak, kayıp olmayacak. Biriken para belli bir süre çekilemeyecek. Bazı hallerde erken çekme olacak. Her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi sürecek.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:17
  1. kıdem tazminatı
  2. para
  3. ekonomi

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