Kıdem tazminatı şartları nasıl olacak? Kıdem tazminatı 1 yıl çalışma şartı kalkıyor mu?
Kıdem tazminatı her çalışanın yasal hakkı ancak kıdem tazminatı çok kez işveren ile çalışanı karşı karşıya getiriyor. Kıdem tazminatı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Çalışan tazminatı hak etse bile bazı art niyetli patronlar çalışanın yasal hakkı olan kıdem tazminatının üzerine oturuyor. Bu adaletsizliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde dile getiriyor: “Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.” Peki kıdem tazminatı şartları nasıl olacak? Kıdem tazminatı 1 yıl çalışma şartı kalkıyor mu?
Çalışanların yüzde 86'sı kıdem tazminatını alamıyor. Ya şartları tamamlamadığı için alamıyor ya da kendisi istifa edip ayrıldığı için alamıyor. Çünkü kıdem tazminatını alma şartları zor. Bir kere 1 yılı dolduracaksınız, kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılacaksınız, istifa etmeyeceksiniz, işverenin kasasında para olacak. Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, Kıdem tazminatı alacak şekilde işten çıkartılanların ise küçük bir kısmı parasını alırken diğerlerine patronlar ödemediği için mahkeme yolu görünüyor. İş mahkemeleri kıdem tazminatı davalarıyla dolu.
Mevcut durumda kıdem tazminatı nasıl alınır?
* Tazminat için 1 yıl bekleniyor.
* Sadece işten atılan alabiliyor.
* Firmalar kaynak ayırmıyor.
* Çalışanın tazminatı garanti değil
* Kendi ayrılan tazminatı bırakıyor.
* Mahkemeler tazminat dosyası ile dolu.
*Tazminatta bir güvence ve katkı yok
Yapılacak düzenleme ile kıdem tazminatı nasıl olacak?
* Her çalışan tazminat alacak.
* Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak.
* İşveren her ay ödeme yapacak.
* Çalışan kendi hesabını görebilecek.
* İş değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek.
* İşveren-işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak.
*Devlet katkısı ve fon güvencesi olacak.
Ekonomi
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