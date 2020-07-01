Kıdem tazminatı her çalışanın yasal hakkı ancak kıdem tazminatı çok kez işveren ile çalışanı karşı karşıya getiriyor. Kıdem tazminatı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Çalışan tazminatı hak etse bile bazı art niyetli patronlar çalışanın yasal hakkı olan kıdem tazminatının üzerine oturuyor. Bu adaletsizliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde dile getiriyor: “Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.” Peki kıdem tazminatı şartları nasıl olacak? Kıdem tazminatı 1 yıl çalışma şartı kalkıyor mu?