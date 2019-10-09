Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır Kıdem tazminatı hesaplama 2019 Kıdem tazminatı maaş hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı maaşın yüzde kaçı olarak verilir? Kıdem tazminatı brüt üzerinden mi hesaplanır yoksa Kıdem tazminatı netten mi hesaplanır?

Kıdem tazminatı maaş hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı maaşın yüzde kaçı olarak verilir? Kıdem tazminatı brüt üzerinden mi hesaplanır yoksa Kıdem tazminatı netten mi hesaplanır? Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Peki kıdem tazminatanı nasıl alınır? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem kıdem tazminatına ilişkin soruları cevaplandırdı. Soru: 4 yıllık kıdem tazminatı ne kadardır? Tazminat alma şartları nelerdir? Ben askere gideceğim. 4 yıldır bir yerde çalışıyorum. Kıdem tazminat ne kadar alırım? Cüneyt ARICI Cevap: Askerlik belgesiyle iş yerinize müracaat edin 4 yıllık tazminat olarak brüt maaşınızın 4 katını alırsınız.

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