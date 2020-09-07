Kıdem tazminatı işçinin çeşitle sebeplerle işyerinden ayrılırken iş kanunu gereğinde işveren tarafından çalışanına en az bir yıl çalışmış olması şartıyla vermekle hükümlü olduğu bir tazminat çeşididir.

Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatını almak için bazı şartlar söz konusudur. Kıdem tazminatı almak için en önemli şart ise çalışanın bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin giriş çıkışı söz konusu olması durumuda kıdem tazminatı nasıl alınır? İş kanununa tabi olmak şartıyla çalışanın aynı işverene bağlı farklı farklı zamanlarda ve farklı işler yapıp yapmadığını kıdem surelerinin birleştirilmesinde herhangi bir olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Kimler kıdem tazminatı alır?

Kıdem tazminatı alma şartları neler? Soruları bir iş yerinde çalışan ancak işinden memnun olmanların yanında tüm çalışanlar tarafından da araştırılmakta. Kendi isteği ile işten ayrılanlar ile bir yıldan az işyerinde çalışanlar tazminat alamıyor. Kıdem tazminatı almak için şu şartları yerine getirmiş olmak gerekir.

3600 günden kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı alma yöntemlerinden biri de 3600 prim gününü ödenmesidir. Peki 3600 günden kıdem tazminatı nasıl alır?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın en son aldığı ücretin brüt tutarı dikkate alınır ve o şeklide hesaplanır. Çıkış tarihinden işe giriş tarihi çıkartıldığında aradaki süre hesaplanarak kıdeme esas zaman dilimi belirlenir.

Kıdem tazminatı hesaplamada şu bilgiler önemlidir: İşe Giriş Tarihi, İşten Çıkış Tarihi, Çalışma Süresi, Brüt Ücret, Kıdeme Esas Brüt Ücret, Brüt Kıdem Tazminatı, Damga Vergisive bütün bunların sonucundan da net kıdem tazminatı hesaplanır.