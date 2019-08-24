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Kick boksta söz sahibi Elazığ

1990’lı yıllarda kick boks ile tanışan Elazığ’da, şu ana kadar binlerce sporcu yetişirken, şu anda Milli takımlar başantrenörü Abdullah Alan nezaretinde, çok sayıda sporcuda Elazığ’ı hem ülke içinde hem de ülke dışında temsil ederek, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:17
Kick boksta söz sahibi Elazığ

1990’lı yıllarda kick boks ile tanışan Elazığ’da, şu ana kadar binlerce sporcu yetişirken, şu anda Milli takımlar başantrenörü Abdullah Alan nezaretinde, çok sayıda sporcuda Elazığ’ı hem ülke içinde hem de ülke dışında temsil ederek, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.


Elazığ’ın uzun yıllardır başarılı dereceler elde ettiği kick boks branşına her geçen gün ilgi artıyor.Şu ana kadar 5 binden fazla sporcunun yetiştiği Elazığ’da, boksörler ülke genelinde ve ülke dışında başta Avrupa Şampiyonaları olmak üzere katıldıkları her turnuvada önemli dereceler elde ediyor. Milli takımlar başantrenörü Abdullah Alan tarafından çalıştırılan sporcular da kazandıkları başarılarla hem Elazığ’ı hemde ailelerini gururlandırıyor.



"Elazığ, Kick Boks Federasyonu kurulduğundan beri işin içinde”


Elazığ’ın kick boksla 1990’lı yıllarda tanıştığını aktaran Milli takımlar Başantrenörü Abdullah Alan (49) "Gerek ferdi, gerekse kulüp olarak ülkemize hizmet ettik. 5 binden fazla sporcu yetiştirdik. Milli takıma verdiğimiz sporcu sayısı 30-40’ı geçmiş durumda. Ben Elazığ’da kick boks antrenörlüğünün yanı sıra, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün antrenör kurslarına uzman olarak görevlendirdiği birisiyim. Kendi sporculuk kariyerimde unutamadığım anılarım var. Dövüşçülükle yetişen birisiyim. Bizi sevindiren, hüzünlendiren birçok sporcumuz oldu" dedi.


Spor salonuna Ömer Alan isminin verilmesinin nedeninin rahmetli kardeşi olduğunu dile getiren Alan, "Şöhret için değil, ahde vefa için böyle bir şey yaptık. O da bir kick boksçuydu. Benden sonra yetişecek antrenörlerde ülkemiz sporuna önemli isimler kazandıracaktır. Elazığ, Kick Boks Federasyonu kurulduğu günden beri içinde olan, benim gibi bir çok antrenörümüze hizmet eden bir ildir. Anatomik yapısı olarak sporcuların bu spora elverişli oluşu, ailelerin bu işe teşvik edişi ile bu iş popüler hale geldi. Eskiden bir kulüp varken, şimdi 10’dan fazla kulüp var" açıklamasını yaptı.



Sporcular derece almak için yoğun çalışma yapıyor


Avrupa 4’üncülüğü ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan sporculardan Remziye Yenikan (19), "Kick boks’a 2016 yılında Ömer Alan Spor Salonu’nda başladım. İlk turnuvamda bölge ikincisi oldum. Daha sonra Türkiye Şampiyonu oldum. 2018 yılında da Slovenya’da Avrupa’da dördüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim dünyada dereceler almak" diye konuştu.


2017 yılında Abdullah Alan’la kick boks sporunu tanıdığını söyleyen Mehmet Salih Çam’da (24), "Çok maçlara çıktım, Avrupa’da maçlarım oldu. Üniversitelerarası şampiyonalara katıldım. Şimdiye kadar 7-8 tane madalya getirebildim. İnşallah daha nice dereceler alırım" ifadelerini kullandı.


3 yıl önce kick boksa başladığını anımsatan 16 yaşındaki Musa Baydaş ise, "3 yıl içinde güzel dereceler elde ettim. İnşallah daha güzel yerlere gelmek istiyoruz. Hedefim ülke ve dünyada daha çok dereceler yapmak. Benim branşım Elazığ’da sayılı sporcunun yaptığı point fighting. Avrupa’da çok bilinen bir branş. İnşallah ülkeme bu branşta madalyalar getirmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:17
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