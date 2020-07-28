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Spor

Kick boksta siyah kuşak dan sınavlarının tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:04:04 -
Kick boksta siyah kuşak dan sınavlarının tarihleri belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının 8-9 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 4 ve 5'inci dan sınavları, 8 Ağustos Cumartesi günü; 2, 3 ve 4'üncü dan sınavları ise 9 Ağustos Pazar günü Mamak Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise sınav günü saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.

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