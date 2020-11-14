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Spor Kick boks "Siyah Kuşak 1. 2. 3. 4. ve 5. Dan Sınavları" Konya'da yapıldı
Spor

Kick boks "Siyah Kuşak 1. 2. 3. 4. ve 5. Dan Sınavları" Konya'da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:59:35 -
Kick boks "Siyah Kuşak 1. 2. 3. 4. ve 5. Dan Sınavları" Konya'da yapıldı

KONYA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu 2020 yılı Faaliyet Programında yer alan "Siyah Kuşak 1. 2. 3. 4. ve 5. Dan Sınavları" Konya'da yapıldı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavlara Türkiye genelinden yaklaşık 70 kursiyer katıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, katılımdan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Konya'da 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'na değinen Kayıcı, "İslami Dayanışma Oyunları'nda biz de Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak varız. İnşallah milli takımımız en iyi şekilde hazırlanıyor. Oyunlarda da başarıyla ülkemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca gelecek yıllarda da buraya bir Türkiye Şampiyonası vereceğiz. Konya bizim pilot illerimizden birisi." dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Güçlü ise sınavların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 70 kursiyer ve 20 komisyon üyesiyle sorunsuz şekilde tamamlandığını vurguladı.

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