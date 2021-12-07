  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor "Kick boks halkın sporudur"
Spor

"Kick boks halkın sporudur"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 300 bine yakın lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 federasyonu içerisinde olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:52:00 -
"Kick boks halkın sporudur"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 300 bine yakın lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 federasyonu içerisinde olduklarını söyledi.

Salim Kayıcı, konuğu olduğu AA Spor Sohbetleri'nde Türk kick boksundaki son gelişmeler ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildiğini anımsatan Kayıcı, yıllar içerisinde Türkiye'nin 81 iline kick boksu yaymayı başardıklarını belirterek, "Aktif lisanslı sporcu sayısında olimpik olan ve olmayan federasyonlar içerisinde 5'inci sırada yer alıyoruz. Resmi olarak 300 bine yakın lisanslı sporcuya ulaştık. Uluslararası müsabakalarda en fazla madalya alan federasyonlar arasında birinci sıradayız. Bu bizim için büyük gurur." dedi.

Güvenlikle ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşuyla eğitim iş birlikleri yaptıklarını anlatan Kayıcı, "Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet yürütüyoruz. Kamu kuruluşlarında çoğunda varız, birçok meslek grubuna hitap ediyoruz. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olsun, özel kuvvetler olsun, jandarmadan, emniyet teşkilatımıza kadar bir çok güvenlik kurumumuzda aktif kick boks yapılıyor." diye konuştu.

 "Kick boks halk sporudur, onun için her yerdeyiz"

Salim Kayıcı, kick boksun bir halk sporu olduğunu belirterek, amaçlarının bu branşı tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nı Şırnak'ta yaptıklarını hatırlatan Kayıcı, "Orada organizasyona yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Şırnak halkı bizi çok güzel karşıladı. Şırnak'a belki ön yargıyla gelenler oldu ama emin olun ayrılırken de hüzünle döndüler. Orada çok güzel destek gördük. İşte kick boks ile bu sevgiyi kazanıyoruz. Sevgi ile sporu birleştiriyoruz. En büyük özelliklerimizden biri de bu. Bu da kick boks camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu gösterir. Kick boksu kick boks yapan bu değerlerlerdir. Kick boks bir halk sporudur. Onun için her yerdeyiz. Unutmayın ki gidemediğiniz yer sizin değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) "olimpik tanınmış spor branşları" arasına bu yıl girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Süreç şu an devam ediyor. Yaz olimpiyatlarında katıldığımızda inanıyorum ki en çok madalya getirecek branşlardan biri biz olacağız. Önümüzde 2022 Avrupa Büyükler Şampiyonası var. Antalya'da yapılacak. Bu Türk kick boksu açısından bir dönüm noktasıdır. Bizi izlediğiniz 7 branş ilk defa Türkiye'de yapılacak. Yaklaşık 10 gün sürecek. Bu şampiyonada Avrupa olimpik oyunlarına gidecek milli takımlar ve sporcularımız belirleyeceğiz. Yine 2022 yılının Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Orada da çok iddialıyız. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sporun gelişip güçlenmesinde desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Edirne’de şiddetli yağış! Hayat durdu
Yerel

Edirne’de şiddetli yağış! Hayat durdu

Edirne’de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Yağış s..
Tetikçi Reuters muhabirinin hadsiz sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap!
Gündem

Tetikçi Reuters muhabirinin hadsiz sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap!

Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere merkezli tetikçi Reuters muhabi..
Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin
Ekonomi

Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin

Sırbistan Turizm Bakan Yardımcısı Dunya Ceniç, "Sadece geçtiğimiz 9 ay içerisinde, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı 35 bini buldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay