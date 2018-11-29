Kick Boks Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu

MEB Şura Salonu'ndaki mali genel kurulda 200 delegeden, 115'i imza attı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündemdeki maddeler görüşüldü.

Olağan mali genel kurulda 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporlar ibra edildi. 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de genel kurulda kabul edildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, "Kick boks halkın sporudur. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasında 2007 yılından bu yana yaptıkları çalışmalarını anlatan Kayıcı, şunları kaydetti:

"2007 ile 2018 yılları arasında 601 altın, 579 gümüş ve 1842 bronz madalya kazandık. 2007 yılında geldiğimiz kick boksta 28 bin lisanslı sporcu sayısından bugün 230 bine ulaştık. 589 olan antrenör sayımızı, 3 bin 600'e hakemlerimizi 589'dan, 3 bin 810'a çıkardık. Milli sporcu sayımız 2007 yılında 246 iken bugün bin 400 oldu. 2007 yılında 24 olan milli takım antrenör sayısı da 479'a yükseldi."

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, branşlarının olimpik olması yönünde çalışmalara başlandığını belirterek, "Olimpik branş değiliz. Kendimizi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) tanıtarak olimpiyatlara katılmak amacındayız. 81 ilde kick boks olarak varız. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında varız. Bizler her kesime hitap ediyoruz." şeklinde konuştu.