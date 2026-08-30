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Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

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Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde oynadığı ‘Derya’ karakteriyle hafızalara kazınan Seray Sever, yıllar sonra bomba açıklamalarla gündeme oturdu.

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Foto - Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

Seray Sever, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Derya' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Sever, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında şoke eden itiraflarda bulundu. Katıldığı YouTube programında hem özel hayatına hem de Kurtlar Vadisi dizisine dair çarpıcı açıklamalara yer veren ünlü oyuncu ve sunucu, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Bakın, Seray Sever Kurtlar Vadisi dizisine dair hangi çarpıcı açıklamalarda bulundu...

#2
Foto - Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

Sever, Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi döneminde oyuncu olmadığını ve bir silah çekme sahnesinin 8 saat sürdüğünü belirtti. Oyuncu, karakterinin dizide erken ölmesinin kendisinde bir eksiklik hissi yarattığını söyledi.

#3
Foto - Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

"O DÖNEMDE OYUNCU DEĞİLDİ" Seray Sever'in katıldığı YouTube programında yapmış olduğu Necati Şaşmaz açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Kurtlar Vadisi dizisine dair çarpıcı açıklamalara yer veren Sever, şu ifadeleri kullandı: "O benim hayalimdeki bir roldü ve eksik kaldı. İlk ölenlerden biriydim. 26 bölümde mi neydi, öyle bir bölüm sayısında benim karakterim öldü. Ekipte bazı aksilikler vardı. Zaten öyle bir şey oldu ki ilk ben, sonra Oktay (Kaynarca), sonra zaten yapımcı yok edildi falan. Orada başka sıkıntılar oldu. Dolayısıyla o bende karakter rol olarak soğuk, sert ama içinde duygusal ve eksiklikleri olan bir mafya kadınıydı. O, bende eksik kalmış bir rol. Öyle bir rol oynamak çok isterdim. O rol bana biraz eksik kaldı."

#4
Foto - Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

Fenomen diziye dair çarpıcı açıklamalara yer veren Seray Sever, Necati Şaşmaz hakkında da yıllar sonra şoke eden bir itirafta bulundu. Sever, Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hakkında "Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi döneminde oyuncu değildi. Bir silah çekme sahnesinin tam 8 saat sürdüğünü bilirim. Sette perişan oluyorduk" ifadelerine yer verdi. Ünlü oyuncu ve sunucunun yaptığı çarpıcı açıklamalar kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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