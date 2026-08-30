Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı!

"O DÖNEMDE OYUNCU DEĞİLDİ" Seray Sever'in katıldığı YouTube programında yapmış olduğu Necati Şaşmaz açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Kurtlar Vadisi dizisine dair çarpıcı açıklamalara yer veren Sever, şu ifadeleri kullandı: "O benim hayalimdeki bir roldü ve eksik kaldı. İlk ölenlerden biriydim. 26 bölümde mi neydi, öyle bir bölüm sayısında benim karakterim öldü. Ekipte bazı aksilikler vardı. Zaten öyle bir şey oldu ki ilk ben, sonra Oktay (Kaynarca), sonra zaten yapımcı yok edildi falan. Orada başka sıkıntılar oldu. Dolayısıyla o bende karakter rol olarak soğuk, sert ama içinde duygusal ve eksiklikleri olan bir mafya kadınıydı. O, bende eksik kalmış bir rol. Öyle bir rol oynamak çok isterdim. O rol bana biraz eksik kaldı."