“Kıbrıs’ta Ya Türkiye olmasaydı ne olurdu”

HABER MERKEZİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de temaslarda bulunmaya devam ediyor. Artvin’de birtakım temaslarda bulunan Töre, Vali Cengiz Ünsal'ı, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ve Artvin Çoruh Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’i ziyaret etti. Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Atatürk Araştırma Merkezi iş birliğiyle Üniversite’nin Ali Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı Paneli’ne katılan Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Üniversite yönetiminden üniversite çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

DÜNYA BİZE YILLARDIR ADALETSİZ DAVRANIYOR

Ziyaret esnasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uyguladı haksız ambargolara da değinen Töre, 1955 yılından bugüne kadar verilen şehitlerinin hepsinin Türk milletine ait olduğunu ifade etti. Töre, “Rumların tek ayaklı olarak Avrupa Birliği’ne alınması ve BM’de tek başlarına Kıbrıs cumhuriyetini temsil etmeleri hiç doğru değildi. Ama dünya bu adaletsizliği bize 60 yıldır devam ettiriyor. Sadece 74 Kıbrıs Barış Harekâtından beri değil 60 yıldır bu ayrımcılığı yapıyor. Ama artık biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bağımsız bir devlete sahibiz. Özgürlük güvenlik içinde yaşıyoruz. 1571’de akıncıların şehitlerde bizim şehitlerimizdir. 1955’lerde başlayan Kıbrıs Türk halkının mücahit ve mukavemetçileri de bizim şehitlerimizdir. Daha sonra Mehmetçiklerimiz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatındaki şehitlerde bizim şahitlerimizdir. Zor yıllardan geçtik Allaha şükür bağımsız bir Türk devletimiz var. Türkiye’de bizimle beraber devam ediyor. İyi ki anavatanımız Türkiye var. İyi ki Türk ordusu var” ifadelerini kullandı.

BİZİM TÜRKİYEMİZ VAR

Gazze’de yaşanan katliamlara değinen Töre, “Bize soruyorlar 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı oldu ama tanınma olmadı. Bende şöyle cevap veriyorum. Filistin’i 146 ülke tanıyor da ne oldu. Filistin’de soykırım katliam devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor Türk ordusu da Kıbrıs’tadır. Bizim kılımıza hiç kimse dokunamıyor. Ya Türkiye olmasaydı ne olurdu. İşte bunu düşünmek bile insan istemiyor. Bugün Gazze’de yaşanan katliamlar gibi hepimiz katledilecektik. Nitekim 1955’te, 1958’de 1963’te, 1964’te ve 1974’lerde Rumların bize karşı toplu saldırıları katliamları vardı. Bugünkü Gazze’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da bir soykırım vardı. Ama Allah’a şükür bunlardan kurtulduk. Neyimiz vardır diye soranlara iyi ki Türkiye’miz vardır diyorum. Türk ordusu buradadır. Ay yıldızlı bayraklarımız gönderde dalgalanıyor. Minarelerde ezan sesi hiç susmuyor ne mutlu bize” açıklamasını yaptı.

“SİYONİZM VE YUNAN LOBİSİ İŞ BAŞINDA”

Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı panelinde gerçekleştirdiği konuşmada ABD'de çekilen “Famagusta” adlı diziye de tepki gösterdi. Bu tür yapımların, Kıbrıs Türk halkını ulusal kimliğinden ve devletinden vazgeçirmek amacıyla yapıldığını savunarak, “Gelsinler Taşkent katliamını, Atlılar ve Muratağa skandallarını, banyo katliamını dizi yapsınlar. Bu işin arkasında Siyonizm yatıyor, Rum ve Yunan lobisi yatıyor” dedi.