Kıbrıs’ta okuyan öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilir mi? | Kıbrıs KYK yurt ücretleri 2019

Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’nin il ve ilçelerinin yanında Kıbrıs’da da yurdu bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurularına yoğun ilgi söz konusu. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler devlet yurtlarının çıkmasını çok istiyor. Peki Kıbrıs’ta öğrenim gören öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilir mi? Kıbrıs KYK yurt ücretleri 2019 ne kadar?

KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu yapabilmektedirler.

Kurumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere dört yurdu bulunmaktadır.

Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü 587 kız, 375 erkek olmak üzere toplam 962 kapasiteyle 2011 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu Yurt Müdürlüğünden sadece Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü 401 kız, 362 erkek toplam 763 kapasiteyle 2013 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu Yurt Müdürlüğünden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğü 1000 kız kapasitesiyle 2016 yılında hizmet vermeye başlamış olup, 2017 yılında 1650 kapasiteyle hizmet vermektedir. Bu yurt müdürlüğünden ise 1.Öncelik Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kız öğrencileri, 2.Öncelik ODTÜ Kuzey Kıbrıs Üniversitesi kız öğrencileri, 3.Öncelik Lefke Avrupa Üniversitesi kız öğrencileri yararlanabilmektedir.

II. SELİM Yurt Müdürlüğü 704 erkek kapasiteyle 2017 yılı Kasım ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bu yurt müdürlüğünden ise 1.Öncelik Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi erkek öğrencileri, 2.Öncelik ODTÜ Kuzey Kıbrıs Üniversitesi erkek öğrencileri, 3.Öncelik Lefke Avrupa Üniversitesi erkek öğrencileri yararlanabilmektedir.

KYK yurt ücretleri Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. Kıbrıs KYK Yurt ücreti: K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

Beslenme yardımı: Sabah Kahvaltısı 4 TL, Akşam Yemeği 8 -TL olmak üzere toplam 12 TL günlük beslenme yardımı yapılmaktadır.Türk öğrencilerinin yoğun olarak öğrenim gördükleri diğer ülkelerde de yurt açılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?

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