Kıbrıs’ta kapıların açılmasıyla geçiş çılgınlığı! 4 saatte, 3 bin 649 kişi giriş-çıkış yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılmasıyla birlikte karşılıklı geçiş rakamlarını açıklandı.
Yeni Akit Ankara
KKTC Polis Basın Subaylığı, kara geçiş kapılarının açılmasıyla birlikte karşılıklı geçiş rakamlarını açıkladı. Buna göre 08.00-12.00 arasında Güney’den Kuzey’e bin 299, Kuzey’den Güney’e 2 bin 350 kişi geçti.
Uzun süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılmasıyla KKTC Polis Basın Subaylığı, 4 saatlik giriş çıkış rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre bugün 08.00 ile 12:00 saatleri arasında; Güney’den Kuzey’e bin 299 giriş işlemi, Kuzey’den Güney’e ise 2 bin 350 çıkış işlemi olmak üzere toplam 3 bin 649 karşılıklı giriş-çıkış işlemi gerçekleştiği belirtildi.