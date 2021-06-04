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Kıbrıs’ta kapıların açılmasıyla geçiş çılgınlığı! 4 saatte, 3 bin 649 kişi giriş-çıkış yaptı
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Gündem Kıbrıs’ta kapıların açılmasıyla geçiş çılgınlığı! 4 saatte, 3 bin 649 kişi giriş-çıkış yaptı
Gündem

Kıbrıs’ta kapıların açılmasıyla geçiş çılgınlığı! 4 saatte, 3 bin 649 kişi giriş-çıkış yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılmasıyla birlikte karşılıklı geçiş rakamlarını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:11:00 -
Kıbrıs’ta kapıların açılmasıyla geçiş çılgınlığı! 4 saatte, 3 bin 649 kişi giriş-çıkış yaptı

 Yeni Akit  Ankara 

KKTC Polis Basın Subaylığı, kara geçiş kapılarının açılmasıyla birlikte karşılıklı geçiş rakamlarını açıkladı. Buna göre 08.00-12.00 arasında Güney’den Kuzey’e bin 299, Kuzey’den Güney’e 2 bin 350 kişi geçti.

Uzun süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılmasıyla KKTC Polis Basın Subaylığı, 4 saatlik giriş çıkış rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre bugün 08.00 ile 12:00 saatleri arasında; Güney’den Kuzey’e bin 299 giriş işlemi, Kuzey’den Güney’e ise 2 bin 350 çıkış işlemi olmak üzere toplam 3 bin 649 karşılıklı giriş-çıkış işlemi gerçekleştiği belirtildi.

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