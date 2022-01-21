Kıbrıslı Rumlar 1988’den beri açıkça terörü destekliyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

İlk olarak PYD Kıbrıs Temsilcisi olarak 12 Şubat 2018’de Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde düzenlenen gösteride açıklama yapan terörist Yasin Derguş, “Eğer bugün dünya halkları bizim yanımızdaysa bu önderlik (Öcalan) felsefesinin başarısıdır” demişti. 21 Temmuz 2019’da da Derguş, Limassol Theofilos Kürt Kültür Merkezi’ndeki toplantıda Türkiye karşıtı ifadeler kullanmıştı. Derguş, son olarak 13 Ocak 2022’de Güney Lefkoşa’da AB’li terör sevicilerle Kürtlerle Dayanışma İnisiyatifi adı altında terör toplantısı yapmıştı.

Öcalan'a Rum pasaportu

Rum yönetiminin PKK’ya ilk desteği, Mart 1996’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kıbrıs Rum yönetimine gitmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. 15 Şubat 1999’da Öcalan’ın Kenya’da yakalandığında yapılan üst aramasında ele geçirilen, Lazaros Mavros adına çıkarılmış Pasaport da Rum yönetimine ait çıkmıştı. Örgüt burada ilk faaliyetlerine 28 Kasım 1988 tarihinde Lefkoşa’da kurulan Kıbrıs Kürdistan Dayanışma Komitesi ile başladı. Bu sözde komitenin güdümüyle, sözde Sivil Toplum Kuruluşu adı altında, 1990 yılında Lefkoşa’nın güneyinde Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi Ofisi ve Kürt Demokratik Halk Birliği Ofisi ile Limasol’da Kürdistan Kültür Merkezi kurularak halen faaliyetlerine devam ediyor. Bu sözde STK’lar Kandil’in talimatları ve PKK’nın Avrupa’daki en büyük sözde Kürt Derneği olarak bilinen Avrupa’daki Kürt Dernekleri Konfederasyonu’nun direktifleriyle hareket ediyor. Bu sözde ofis ve dernekler Türkiye karşıtı PKK destekçisi AB temsilcileriyle zaman zaman toplantılar yaparak Türkiye karşıtı açıklamalarda yapmaya devam ediyor.