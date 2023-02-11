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Gündem Kıbrıs'a kaçmak isteyen müteahhitlere şamar
Gündem

Kıbrıs'a kaçmak isteyen müteahhitlere şamar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye’den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:25:00 -
Kıbrıs'a kaçmak isteyen müteahhitlere şamar

KKTC Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Üstel, “Türkiye’de yaptıkları kaçak yapılarla insanların yaşamlarını kaybetmesine neden olan ve adaletten kurtulmak için ülkemize kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilere karşı her tür önlemi aldıklarını” belirtti.

Üstel, “Malzemeden çalarak yapılan ve enkaza dönüşüp insanlara mezar olan” yapıların müteahhitlerinin adaya kaçma ihtimaline karşı Türkiye Cumhuriyeti makamları ile istişare içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, "İnsanların canına kastetmiş hiçbir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, hükümetimiz toplumsal tüm hassasiyetlere duyarlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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