Kıbrıs usulü fırında makarna tarifi

Zaten hepimizin evinde olan malzemelerden . çok kolay ve çok lezzetli olan bu makarna tarifi tam olarak size göre

Malzemeler;

*1 paket fırın makarna

İç harcı için:

*1 kuru soğan

*3 yemek kaşığı zeytinyağı

*yarım yemek kaşığı domates salçası

*yarım yemek kaşığı biber salçası

*6 dal ince kıyılmış maydanoz

*1 çay kaşığıtuz

*1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

*5 su bardağısüt

*3 yemek kaşığı un

*1 çay kaşığıtuz

*2 çay bardağı rendelenmiş hellim peyniri

Yapılışı; Makarnayı haşlayın.Tavaya zeytinyağı ve soğanı alıp kavurun. Ardından salçaları ekleyin kavurduktan sonra, ince ince doğradığınız maydanozları, tuz ve karabiberi ekleyip tavanın altını kapatın. Haşlanmış makarnanın yarısını bir borcama alın ve üstüne hazırladığınız iç harcı gezdirin. Kalan makarnayı da üstüne yaydırarak yerleştirin.

Sosu için; süt ve unu bir tencereye alın ve sürekli karıştırarak göz göz kaynayıp, koyulaşana dek pişirin. Tuzunu ve rendelenmiş peyniri ekleyin ve peynir eriyene dek karıştırmaya devam ettikten sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız sosu borcamdaki makarnanın üstüne dökün ve önceden ısıtılmış 200 derce fırında üstü kızarana dek pişirin. Afiyet olsun