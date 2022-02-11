Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu, kim kurdu? TMT amacı neydi?

Din ve diyanete saldırılarda bulunan sözde gazeteci Ayşenur Arslan, bu kez de Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan hadsiz açıklaalarda bulundu. CHP’nin kanalı Halk TV’de zehir kusan Ayşenur Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu ifadeler büyük tepki çekmişti.

AK Parti, MHP ve BBP gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Türk Mukavemet Teşkilatı nedir?

Kıbrıs'ta 1 Ağustos 1958'de kurulan TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), EOKA örgütüne karşı mücadele etmek için kurulan silahlı örgüttür.

Daha sonraları EOKA'nın yerini EOKA-B'ye bırakmasıyla bu örgütle mücadele etti. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. TMT'nin başlıca amaçları arasında; Enosis’e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek yer alıyor.

Türk Mukavemet Teşkilatı kurucuları kimler?

Türk Mukavemet Teşkilatı, 23 Kasım 1957 akşamı Türkiye Kıbrıs Büyükelçiliği görevlisi Mustafa Kemal Tanrısevdi'nin evinde, Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Mustafa Kemal Tanrısevdi tarafından kuruldu. Üyelerine "mücahit" denilen TMT'de, Kıbrıs Harekâtı'nın başladığı 20 Temmuz 1974 tarihinde 17.151 mücahit bulunuyordu. O günün mücahitleri, TMT’nin önemini şu ifade ile özetliyor: "TMT kurulmasaydı Kıbrıs’ta Türk bulamazdınız."