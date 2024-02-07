Kıbrıs şokta! Gündem haberleri sonrası: Bizde barınak yok, rehabilite merkezi var diyerek Özçınar ilgili soruları cevapladı!
Kıbrıs ülkesi bu konu ile çalkalanırken Kıbrıs Postası’na ulaşan hayvanseverler, ortalığı ayağa kaldırdı!
Kıbrıs Postası’na ulaşan hayvanseverler, Güzelyurt’ta belediyeye ait barınakta tutunan hayvanların bugün itibariyle barınakta olmadığını söylerken, gazetemize konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise Güzelyurt’ta hayvan barınağı yerine rehabilite merkezi olduğunu, kısırlaştırılan hayvanların ise sokağa bırakıldığını söyledi.
Güzelyurt’taki kayıp hayvan sorunu gün yüzüne çıktı… Kıbrıs Postası’na ulaşan hayvansever, Güzelyurt Belediyesi’ne ait barınakta tutunan hayvanların kaybolduğunu ve bugün itibariyle kaldıkları yere geri dönmediğini söyledi.
Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölgede hayvan barınağı bulunmadığını ifade etti.
Hayvanların barınak yerine rehabilite merkezinde kaldığına dikkat çeken Özçınar, kısırlaştırılan hayvanların ise sokağa bırakıldığını belirtti.
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, bugüne kadar 150 hayvanın kısırlaştırdığını ve doğal yaşamlarına kavuşturulduğunu da sözlerine ekledi.
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