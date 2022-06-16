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Kadın - Aile Kıbrıs köftesi tarifi: lezzetli pratik köfte tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıbrıs köftesi tarifi: lezzetli pratik köfte tarifi nasıl yapılır?

Özellikle hızlıca karnınızı doyuracak, damağınızda keyifli bir tat bırakacak bir köfte tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 16:33:00 - 2022-06-16 16:36:18
Kıbrıs köftesi tarifi: lezzetli pratik köfte tarifi nasıl yapılır?

Kıbrıs Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

1 kg patates
300 gram kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
2 dilim ekmek
1 adet yumurta
1 çay bardağı galeta unu
Tuz
Kara biber
Kırmızı toz biber
Kimyon
4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

Kıbrıs Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyup rendenin ince tarafı ile rendeliyoruz, suyunu sıkıp uygun bir kaba alıyoruz . Kıymayı ilave ediyoruz . Soğan, sarımsak, maydanozu ,ekmeği, robottan geçirip ilave ediyoruz . Yumurta, tuz, zeytinyağ ,galeta unu ve baharatları ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Köfte harcımızdan parçalar alıp elimizde şekil veriyoruz, kızgın yağda kızartıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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