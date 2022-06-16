Kıbrıs köftesi tarifi: lezzetli pratik köfte tarifi nasıl yapılır?
Özellikle hızlıca karnınızı doyuracak, damağınızda keyifli bir tat bırakacak bir köfte tarifi.
Kıbrıs Köftesi Tarifi İçin Malzemeler
1 kg patates
300 gram kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
2 dilim ekmek
1 adet yumurta
1 çay bardağı galeta unu
Tuz
Kara biber
Kırmızı toz biber
Kimyon
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Kıbrıs Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Patatesleri soyup rendenin ince tarafı ile rendeliyoruz, suyunu sıkıp uygun bir kaba alıyoruz . Kıymayı ilave ediyoruz . Soğan, sarımsak, maydanozu ,ekmeği, robottan geçirip ilave ediyoruz . Yumurta, tuz, zeytinyağ ,galeta unu ve baharatları ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Köfte harcımızdan parçalar alıp elimizde şekil veriyoruz, kızgın yağda kızartıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.