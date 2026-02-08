Kıbrıs gazisine son görev

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Yavaş'ın cenazesi, düzenlenen askeri tören sonrası defnedildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Hasan Yavaş için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, askeri erkan ile gazinin ailesi ve yakınları katıldı. Protokol üyeleri, cenaze töreninde Yavaş'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı gazinin naaşı, Gebze Merkez Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

