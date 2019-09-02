Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı İzmir Bergama’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Erol Işık son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Bergama’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Erol Işık son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan yazlık evinde, dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Erol Işık’ın cenazesi bugün Bergama Kurşunlu Camii’ne getirildi. Işık’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bergama Kurfallı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı vekili Fikret Gülcay, Bergama İlçe Jandarma Komutanı vekili Teğmen Ali Kaygas, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, askeri erkan, gazi yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.