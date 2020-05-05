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Aktüel

Kıbrıs gazisi "Milli Dayanışma Kampanyası"na 10 bin lira bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:43:41 -
Kıbrıs gazisi "Milli Dayanışma Kampanyası"na 10 bin lira bağışladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kıbrıs gazisi Salim Eser (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 10 bin lira bağışlayarak destek oldu.

İlçeye bağlı Alaçay köyünde yaşayan Eser, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Devrekani Kaymakamlığını arayarak, kampanyaya destek vereceğini söyledi, parayı yatırmak için yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köye giderek, Eser'in bağışlamak istediği parayı alıp yardım hesaplarına yatırdı. Ekipler daha sonra Eser'e bağış dekontunu teslim etti.

Eser, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya elimizden geldiği kadar yardım etmek mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız, büyüklerimiz, sizler var olun." dedi.

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