Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Kastamonu’da Sinanbey Kavşağında direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Sinanbey Parkı karşısında direksiyon başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Hasan Araç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıbrıs Gazisi Hasan Araç’ın cenazesi, Daday ilçesine bağlı Akpınar Köyünde düzenlenen askeri törenle aile kabristanlığına defnedildi.