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Gündem Kıbrıs Gazisi, ebediyete uğurlandı
Gündem

Kıbrıs Gazisi, ebediyete uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mevlüt Ünver, askeri törenle ebediyete uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:15:00 -
Kıbrıs Gazisi, ebediyete uğurlandı

Kdz. Ereğli’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erdemir’den emekli Kıbrıs Gazisi Mevlüt Ünver (68), askeri törenle ebediyete uğurlandı.

Merhum Ünver’in Türk bayrağına sarılı tabutu Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli askerlerin omzunda cenaze namazının kılınacağı Bozhane Camisi’ne getirildi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliye sevk edilen Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, cami avlusunda aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Ünver’in cenazesi askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Ünver, Ereğli şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Emekli Tuğamiral Taner Gün, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı M. Fatih Çakır, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli eski Belediye Başkanı Murat Sesli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ve çok sayıda Kıbrıs Gazisi ile merhumun yakınları katıldı.

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