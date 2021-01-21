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Gündem Kıbrıs fay hattı nereden geçiyor?
Gündem

Kıbrıs fay hattı nereden geçiyor?

Son dakika haberine göre KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıbrıs depremi sonrası adada büyük panik yaşanırken, deprem sonrası Kıbrıs fay hattı araştırılmaya başlandı. Peki Kıbrıs’ta fay hattı nereden geçiyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:49:00 - 2021-01-21 17:57:10
Kıbrıs fay hattı nereden geçiyor?

AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, Kıbrıs'taki depremle ilgili bir açıklama yayınladı. Depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyuran AFAD, depremin derinliğini ise 55 kilometre olarak duyurdu. 

Kıbrıs deprem fay hattı nereden geçiyor?

Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

Kıbrıs’ta ne zaman deprem oldu?

1222 Kıbrıs depremi, 11 Mayıs 1222 tarihinde saat 06:15 sularında Kıbrıs'ta meydana gelen bir deprem olarak bilinir. Büyüklüğü tahmini olarak 7.0-7.5 idi ve Libya ile İskenderiye'de gözlemlenmiş bir tsunamiye yol açtı. En şiddetli biçimde Lefkoşa, Limasol ve Baf'ta hissedildi.

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