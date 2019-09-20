Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi çalışma ziyareti için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları çerçevesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin eğitim açısından ilerlemesi ve derinleşmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü belirten Selçuk, bunun devamı olarak iki ülke arasındaki iş birliğinin çok daha güçlü olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

Selçuk, bu dönemde öğretmen, eğitim, teknoloji transferi, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin kalitesinin artırılması, dünyada olagelen gelişmelerin paylaşılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunmak için KKTC'de bulunduklarını ifade etti.

Ziyaretlerinin temel amacının KKTC'deki öğrencilerin, dünyadaki ve Türkiye'deki standartları değerlendirebilmesi ve daha nitelikli eğitime katılabilmesi için imkanların araştırılması olduğunu vurgulayan Selçuk, devamında da birtakım çalışmalar olacağını dile getirdi.

"Kıbrıs, bizim için bir milli dava"

Selçuk, son dönemde eğitim alanında iki ülke arasında geliştirilen projeler bulunduğuna değinerek, "Kıbrıs, bizim için bir milli dava. Bu dava çerçevesinde bunun eğitimsel, akademik, bilimsel ve teknolojik yönlerini somutlaştırarak ilerlemeyi elbette hedef olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yaptıklarını, yaklaşık 500 öğretmenin burada 30 saat civarında eğitimi için planlama gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Otizm spektrum bozukluğu gibi kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçe eğitim ve oryantiring gibi birtakım öğretmen becerisini geliştiren faaliyetler yapıldı ve çok büyük bir memnuniyet ortaya çıktı. Bunun devamı konusunda, benim buraya ziyaretimde müthiş bir talep olduğunu fark ettim. Bu da bizde memnuniyet uyandırdı. Çünkü öğretmen, grafik tasarım, doğa yürüyüşü ve eğitimde drama gibi konuları artık sınıfların içerisine taşıması gibi güncel ve pratik becerilerle karşılaşma arzusunda. O anlamda da öğretmen eğitimi konusunda bir çalışmamız oldu. Mesleki eğitim konusunda da acaba hangi meslek alanlarının ve dallarının öncelikli olarak dikkate alınabileceği, meslek liselerimizdeki, örneğin turizm meslek liselerimizdeki Türkiye'de yaptığımız inovatif çalışmaların buraya yansıtılması konusunda da görüş alışverişi söz konusu oldu."

Selçuk, Türkiye'de 11 otelin içerisine turizm meslek lisesi açtıklarını, bunların hepsinin iş garantili olduğunu ve öğrencilere belirli bir ücret ödendiğini aktardı. Bu otellerde öğrencilere sigorta primleriyle ilgili kolaylık sağlandığının altını çizen Selçuk, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında çalışmaları halinde askerlik tecili konusunda bazı kolaylıklar sağladıklarını kaydetti.

Bakan Selçuk, "Oradaki yenilikçi yaklaşımın acaba buradaki otellerde veya turizm meslek liselerinde de yapılabilmesi mümkün olabilir mi, bunun altyapısıyla ilgili de birtakım çalışmalar var. Bu arada Türkiye'de e-okul ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi çok ciddi dijital platformlar var ve bunlar dünya çapında platformlar. Bu platformların KKTC'deki okullar ve öğretmenler için işlevsel olması noktası bağlamında çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

"Kardeş okul konusunda da çalışmalar sürdürülecek"

KKTC ile Türkiye arasında okulların izlenebilmesi, değerlendirebilmesi ve kalite güvence sistemlerinin kurulabilmesi için gerekli dijital teknolojik altyapıların ne şekilde ve ne zaman yapılabileceği ile bunun takviminin ne olabileceğine ilişkin görüşmelerinin somut olarak yapıldığını söyleyen Selçuk, bu konudaki çalışmaların devam ettiğine dikkati çekti.

Bakan Selçuk, kardeş okul konusunda da çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki okullarımızın mümkün olduğu kadar, daha çok kısmının Türkiye'deki okullarımızla kardeş okul anlaşması imzalaması, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin, öğretmen değişimi ve öğrenci değişimi gibi programlar marifetiyle geliş ve gidişlerinin söz konusu olması değerlendirilecek. Oradaki okullarımızda yaptığımız güncel uygulamaların, buradaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından da gözlenebilmesi için bir fırsat oluşacak etkileşimi artırmış ve derinleştirmiş olacağız."