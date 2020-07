Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Kıbrıs Türk'ünün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye, 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk'ünün barış, istikrar ve huzurunun güvencesidir, olmaya da devam edecektir" - "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" - "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak, çözüm yönünde açık bir irade sergilemiştir. Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakarlık yapılacağı anlamına gelmez"