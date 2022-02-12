Kıble yönü: Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı

Eskişehir’de bir sokak kenarında yer alan bir camide, kıble yönüyle ilgili asılan uyarı levhası, özellikle cuma günleri içeride yer bulamadıkları için kaldırımda namaz kılmak zorunda kalan cemaatin takdirini topluyor.

Kıble yönü

İstiklal Mahallesi’nde yer alan Yalaman Camisi’nin önüne asılan ‘Bu bölümde kıble hafif sağa meyillidir’ yazısı dikkat çekiyor. Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşların da şaşkınlıkla karşıladığı yazı, arsada yaşanan sıkıntıdan dolayı vatandaşların ibadetlerini yanlış şekilde yerine getirmemeleri adına cami imamı tarafından asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte cami imamı Evren Yıldız, vatandaşlardan birçok olumlu dönüş aldıklarını söyledi.



“Eskiden her Cuma hutbeden uyarı yapıyorduk”

Yalaman Cami’nde imamlık yapan Evren Yıldız, cemaatin doğru şekilde namazlarını kılabilmesi için bu yazıyı asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Yazının olmadığı dönemde her cuma hutbeden kıblenin yönüne dair bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduklarını belirten Yıldız, “Bulunduğumuz bölümde cami ile kaldırım arasında kıble hafif sağa meyilli durumda yer alıyor. Bunun sebebi arsanın konumu ile cami kıblesi arasında çok hafif bir sapma söz konusu. Dolayısıyla sıcak havalarda Cuma namazını dışarıda kılan ve cenaze namazı için de aynı şekilde dışarıda yer alan vatandaşların kıblenin doğru olduğu yöne yönlendirme adına böyle bir ikazı uygun gördük. Bununla alakalı da sağ olsun cemaatimizden çok olumlu görüşler aldık. Bu yazıya bazen şaşıran vatandaşlar oldu, ancak biz onlara arsada yaşanan sıkıntıyı dile getirdiğimizde anlayışla karşılandık. Eskiden hutbeden bilhassa minberden uyarılar yaptık. Tabii cami çarşı içinde yer aldığı için sabit bir cemaat olmuyor. Sürekli gelen vatandaşlarımız uyarıyı bilirken, yeni gelen vatandaşlar uyarıyı gözden kaçırabiliyordu. 2 yıl önce aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha fazla insana ulaşabilmek adına bunu eyleme geçirmeyi uygun gördük” ifadelerini kullandı.