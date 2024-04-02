Kibir abidesi İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan aradıktan sonra yangın yerine gelebildi!

İstanbul Beşiktaş'ta 13 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve tüm binayı duman sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken İstanbul Valiliği'nden edinilen son bilgiye göre yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Vali Gül incelemelerde bulundu

Olaydan kısa bir süre sonra İstanbul Valisi Davut Gül yangın faciasının yaşandığı binaya gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül gazetecilere açıklamalarda bulunup kamuoyunu bilgilendirirken, kibir abidesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Vali Gül'den yarım saat sonra olay yerine 'teşrif' etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı İmamoğlu ortalıkta gözükmedi

Vatandaşların genelde tatil yaparken hatırladığı ve tek sorumluluğu İstanbul olan İmamoğlu'nun, böylesine büyük bir facia karşısında bile vurdumduymaz tavrına tepki yağarken, devleti yöneten konumdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi almasından 15 dakika sonra olay yerine gelmesi bir başka dikkat çeken nokta oldu.

Akit'te günlerce süren yangına seyirci kalmıştı!

Öte yandan İmamoğlu, Akit Medya Grubu'nun merkez binasında günlerce devam eden yangında olay mahalline gelme zahmetinde bulunmayıp herhangi bir ziyaret de gerçekleştirmemişti.

İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı yangında Akit binasının çok büyük kısmı zarar görmüştü.

Akit'te çıkan yangında üzen manzara: