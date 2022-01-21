Kibariye'den üzücü haber!
Koronavirüse yakalanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Ünlü şarkıcı Kibariye de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Koronavirüse yakalanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Ünlü şarkıcı Kibariye de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Kibariye, "Değerli takipçilerim, covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın" paylaşımı yaptı.