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Ekonomi Kibar Holding’den ‘sıfır atık’ temalı yarışma
Ekonomi

Kibar Holding’den ‘sıfır atık’ temalı yarışma

Kibar Holding tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde düzenlenen, bu yıl ‘Sıfır Atık’ temasıyla yapılan resim yarışmasının ödül töreni pandemi nedeniyle dijital platformlar üzerinden yapıldı. Yarışmayı Sıfır Atık Kahramanı, Plastik Atık Olmasaydı ve Plastik Atık Önleyicileri kategorilerinde dereceye giren 12 çocuk kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:41:00 -
Kibar Holding’den ‘sıfır atık’ temalı yarışma

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar; kendileriyle paylaşılan yüzlerce resmi heyecanla, mutlulukla aldıklarını ifade etti. Her bir resmin geleceğe olan umutları yeşerttiğini belirten Kibar, “Bu yılki temamız ‘Sıfır Atık’ idi. Özellikle yaşadığımız salgın döneminde dünya kaynaklarının tükenmesi, iklim değişikliği, doğa ve çevreyi koruma gibi konuların önemini bir kez daha hatırladık” değerlendirmesinde bulundu. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımı perçinleyen sizlere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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