Kibar Grubu çalışanları adımlarını iyiliğe dönüştürdü

60 milyon adım atan Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları Help Steps uygulaması aracılığıyla Haçiko’ya bağışlandı.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri oluşumunun Kibar Holding açısından ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Çalışanlarımız ve değerli aile üyelerinin adımları, ormanlarda zarar gören canlılar için bağışa dönüştü. Biz de bu süreçte her bir çalışanımız adına 3 fidan bağışında bulunarak kaybettiğimiz ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmayı amaçladık. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yangınların yaralarının bir an önce sarılmasını temenni ediyorum.”