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Ekonomi Kibar Grubu çalışanları adımlarını iyiliğe dönüştürdü
Ekonomi

Kibar Grubu çalışanları adımlarını iyiliğe dönüştürdü

Kibar Holding ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak özellikle eğitim ve çocuk alanlarında projeler üreten Kibar Gönüllüleri, orman yangınlarında zarar gören canlılar için harekete geçerek Help Steps ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko) iş birliğiyle proje düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:56:00 -
Kibar Grubu çalışanları adımlarını iyiliğe dönüştürdü

60 milyon adım atan Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları Help Steps uygulaması aracılığıyla Haçiko’ya bağışlandı.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri oluşumunun Kibar Holding açısından ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Çalışanlarımız ve değerli aile üyelerinin adımları, ormanlarda zarar gören canlılar için bağışa dönüştü. Biz de bu süreçte her bir çalışanımız adına 3 fidan bağışında bulunarak kaybettiğimiz ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmayı amaçladık. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yangınların yaralarının bir an önce sarılmasını temenni ediyorum.”

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