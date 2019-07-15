Kiah Stokes ile sözleşme yenilendi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Kiah Stokes ile sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Stokes ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kiah Stokes'a çubuklu forma ile nice başarılar dileriz." denildi.

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