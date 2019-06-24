KIA, zirveyi kimseye kaptırmıyor

KIA, ABD’li saygın otomotiv araştırma şirketi J.D. Power tarafından gerçekleştirilen ilk kalite araştırmasında üst üste beşinci defa zirvede yer aldı. Her yıl ekonomi ve premium sınıf ile genel klasmanda araştırma gerçekleştiren J.D. Power’ın ekonomi sınıfı araç listesinde KIA üst üste beşinci defa birinci oldu.

26 segmentte 257 aracın, 76 bin 256 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde KIA, geçen yıla oranla iki puanlık iyileştirme gerçekleştirdi. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada KIA en az kalite sorunuyla karşılaşan marka oldu.