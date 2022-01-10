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Spor Khouma Babacar Alanyaspor'dan ayrıldı
Spor

Khouma Babacar Alanyaspor'dan ayrıldı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:03:00 -
Khouma Babacar Alanyaspor'dan ayrıldı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile yollar ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 Eylül 2020'de kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Khouma Babacar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Turuncu-yeşilli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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