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Khan’dan Johnson’a: Göçmenlere dokunma!

Londra Belediye başkanı Sadıq Khan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ıhükümetin Brexit sonrası uygulayacağı bir göçmen azaltma politikasının Londra için yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:39
Khan’dan Johnson’a: Göçmenlere dokunma!

Münübe Yılmaz

Londra Belediye başkanı Sadıq Khan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı hükümetin Brexit sonrası uygulayacağı bir göçmen azaltma politikasının Londra için yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı. Johnson’ın belli iş sektörlerinin mevcut işçi sayısını istihdam etmede zorlanacağından dolayı İngiltere’ye alınan göçmen sayısının azaltılabileceği açıklamasına “Sayın Johnson bu kararını tekrar düşünmeli” diyerek cevap veren Khan, yeni İçişleri Bakanı Priti Patel’e de bir mektup yazarak hükümetin göçmen planlarında dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Hükümetin yeni göçmen planına göre, Brexit sonrası göçmenlerin yetenekli işçi statüsüne sahip vizeyi alması için yıllık en az 30.000 pound kazanmaları gerektiğinden bu miktarın 21.000 pound altına düşürülmesi gerektiğini savunan Khan, “Londra farklı görüşlere saygısı ve yenilikçiliğiyle bilinen bir şehir. Eğer göçmen sayısında bir azaltma yapılırsa bu en çok inşaat sekteronu etkiler ve emlak piyasasında kriz başlar” dedi.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:39
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