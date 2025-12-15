KGM o yollar için uyarı yaptı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

15 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Uşak yolunun 24-26.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Edirne-Kırklareli yolunun 15-22.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. km.sinde (Işıklı Fırtına Lisesi Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.