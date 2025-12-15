  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?

Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Av. Yaşar Baş kaçak döküm belgeleri ile ilgili bir paylaşım yaptı: İddianamede teker teker sayılmış...

BAE’den Rum Kesimine Skandal Ziyaret! Şeyh Zayed Güney Kıbrıs’ta, İhanete imza attı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor!

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov: Çok hassas konuları görüştüler
Yerel KGM o yollar için uyarı yaptı! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Yerel

KGM o yollar için uyarı yaptı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
KGM o yollar için uyarı yaptı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

15 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Uşak yolunun 24-26.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Edirne-Kırklareli yolunun 15-22.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. km.sinde (Işıklı Fırtına Lisesi Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Karayollarından uyarı geldi! İşte yurt genelinde yol durumu
Karayollarından uyarı geldi! İşte yurt genelinde yol durumu

Yerel

Karayollarından uyarı geldi! İşte yurt genelinde yol durumu

Bu yollara dikkat edin! İşte yurt genelinde yol durumu
Bu yollara dikkat edin! İşte yurt genelinde yol durumu

Yerel

Bu yollara dikkat edin! İşte yurt genelinde yol durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23