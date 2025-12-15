  • İSTANBUL
Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

Kastamonu'da hurda malzemelerden robot yaptı haberleri, kent merkezinde büyük ilgi uyandırdı. 15 yıldır üretim operatörü olarak çalışan Osman Demircioğlu, hurda motosiklet motoru ve topladığı diğer parçaları kullanarak yürüyen ve arkasında insan taşıyabilen bir robot tasarladı. "Ataman 666" ismini verdiği robotla sokağa çıkan Demircioğlu'nu görenler şaşkınlık yaşarken, insan taşıyan robot projesinin yaklaşık 4 yılda tamamlandığını belirtti.

#1
Foto - Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

Hurda malzemelerle yaptığı robotu sokağa çıkaran Osman Demircioğlu'nun hayata geçirdiği proje, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hurdalardan topladığı malzemelerle kendi imkanlarıyla yepyeni bir tasarım ortaya koyan Demircioğlu, robotuyla sokağa çıktığında adeta ilgi odağı oldu. Çocukların ilgisini çekecek bu tasarımı yaparken amacının farklı bir şey tasarlamak olduğunu belirten mucit, projesinin yapım aşamasında 4 yıl çalıştığını ifade etti.

#2
Foto - Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

Kent merkezinde hayalini gerçekleştiren bir vatandaş, yürüyen ve arkasında insan taşıyabilen robot tasarladı. Tasarladığı robotla sokağa çıkan vatandaşı görenler büyük ilgi gösteriyor. Kastamonu'da bir fabrikada 15 yıldır üretim operatörü olarak çalışan Osman Demircioğlu, hurda malzemeleri kullanarak insan taşıyan robot tasarladı. Hurda bir motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini ve hurdadan topladığı malzemeleri kullanan Osman Demircioğlu, yaklaşık 4 yıl süren çalışmasının ardından yürüyebilen ve arkasındaki tekerlekli kısımda insan taşıyabilen robot yaptı.

#3
Foto - Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

'ATAMAN 666' Osman Demircioğlu'nun, "Ataman 666" ismini verdiği robotu sokakta gören vatandaşlar ise şaşırıyor. Farklı bir tasarım yapmak istediği için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, projelerine devam etmek istediğini söyledi. "YAKLAŞIK 4 YIL BİR SÜREDE TAMAMLANDI" Robotun tasarımına çizim yaparak başladığını ifade eden Demircioğlu, şu ifadeleri kullandı: Çocukların ilgisini çekecek bu robotu tasarladım. Daha önce bunun oyuncağını yapmıştım, geliştirerek üzerinde bir insan taşıyabilecek şekle getirdim. İlk önce kağıt üzerinde çizimini yaptım, adım atma formülünü hesapladım. Hurdalardan malzemeler temin ettim. Bir hurda motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini kullandım. Çizimlerini yapıp tasarımını yaptım ve yürümesini gerçekleştirdim. Yaklaşık 4 yıl bir sürede tamamlandı.

#4
Foto - Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

"BÜTÜN TASARIMI VE MONTAJI BANA AİT" Amacının farklı bir şey tasarlamak olduğu için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, "Küçüklükten beri makinelere ilgim vardı. Değişik bir şey yapmak istedim. Hobi olarak da bu işleri yapıyordum ve bu şekilde başladım. İnsanlarımız da ilgi gösterdiler. Ben de elimden geldiği kadar anlattım. Yapım aşamasında eşimin ve çocuklarımın da büyük desteğini gördüm. Sanayiden de destek aldım. Genel itibarıyla bütün tasarımı ve montajı bana ait." diye konuştu.

#5
Foto - Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİKLERİ İÇİN MERAK EDİYORLAR" Herkesin yaptığı robota büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Demircioğlu, gençlere çağrıda bulunarak, "Maliyeti yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında. "

#6
Foto - Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

"Amacım Kastamonu’da bulunmayan elektrikli fayton yapmak. Bu çocuklardan büyük ilgi görüyor. Daha önce hayatlarında böyle bir şey görmedikleri için merak ediyorlar. Bundan sonra projelerime devam etmek istiyorum. İlk olarak elektrikli fayton yapmak istiyorum. Gençlere de tavsiyem, sosyal medyaya kendilerini fazla kaptırmadan gerçek hayatla ilgilenmeleri olacak." şeklinde konuştu.

