Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor

"BÜTÜN TASARIMI VE MONTAJI BANA AİT" Amacının farklı bir şey tasarlamak olduğu için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, "Küçüklükten beri makinelere ilgim vardı. Değişik bir şey yapmak istedim. Hobi olarak da bu işleri yapıyordum ve bu şekilde başladım. İnsanlarımız da ilgi gösterdiler. Ben de elimden geldiği kadar anlattım. Yapım aşamasında eşimin ve çocuklarımın da büyük desteğini gördüm. Sanayiden de destek aldım. Genel itibarıyla bütün tasarımı ve montajı bana ait." diye konuştu.