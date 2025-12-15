Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hurda malzemelerle robot yaptı! 'Ataman 666' adını verdiği robot insan taşıyor
Kastamonu'da hurda malzemelerden robot yaptı haberleri, kent merkezinde büyük ilgi uyandırdı. 15 yıldır üretim operatörü olarak çalışan Osman Demircioğlu, hurda motosiklet motoru ve topladığı diğer parçaları kullanarak yürüyen ve arkasında insan taşıyabilen bir robot tasarladı. "Ataman 666" ismini verdiği robotla sokağa çıkan Demircioğlu'nu görenler şaşkınlık yaşarken, insan taşıyan robot projesinin yaklaşık 4 yılda tamamlandığını belirtti.