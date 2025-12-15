  • İSTANBUL
İflas etti yılmadı: Şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İflas etti yılmadı: Şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor!

Çalıştığı fabrika iflas edince kendi kurduğu atölyede ürettiği ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor.

Foto - İflas etti yılmadı: Şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor!

Her girişimcinin bir başlangıç hikâyesi olurken, bazılarının 2. başlangıç hikâyesi olabiliyor. Bu isimlerden biri de Gaziantep'te yaşayan kadın girişimci Ayşe Pınar Tümüklü. Orman Endüstri Mühendisi 44 yaşındaki Tümüklü, çalıştığı mobilya fabrikası iflas ettikten sonra "kadından mobilyacı mı olur" söylemlerine inat kendi atölyesini kurdu. Tümüklü, 8 ülkeye ihracat yapıyor. İşletmesinde 15 kişiyi istihdam eden ve 8 ülkeye ihracat gerçekleştiren Tümüklü, Gaziantep Mobilya İhracatçılar Birliği Derneği ile Oğuzeli ilçesine kurulacak Mobilya Kent'in kooperatif başkanlığını yürütüyor.

Foto - İflas etti yılmadı: Şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor!

FABRİKANIN İFLASI TÜMÜKLÜ'NÜN BAŞLANGICI OLDU Ayşe Pınar Tümüklü, 15 yıl önce çalıştığı mobilya fabrikasının iflas etmesinin ardından olumsuz söylemlere kulak asmadan kendi işini kurmaya karar verdiğini anlattı. Ürettikleri genç, bebek odası, mutfak dolabı, yatak odası takımı gibi ürünleri bazı Avrupa ülkeleri ile Irak, Libya, Gürcistan'a ihraç ettiklerini dile getiren Tümüklü, "Çalıştığım şirkette yurt dışına çalışıyordu. Irak'ta ciddi bir para kaybı ve bir iflas yaşandı. Oranın iflası benim başlangıcım oldu. Kendi iş yerimi açtım ve o gündür bugündür de yaklaşık 15 yıldır şirket kendi adıma ve kendi adıma üretim yapıyorum. Hatta geçen günlerde Kanada'ya mobilya gönderildi. Yani bize talep geldikçe ürünlerimizi bütün ülkelere gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

Foto - İflas etti yılmadı: Şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor!

Tümüklü, Oğuzeli ilçesine kurulacak Mobilya Kent'in bir an önce faaliyete geçerek burada üretime başlanması için gayret ettiğini ifade etti.

Foto - İflas etti yılmadı: Şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor!

"KENDİSİ SAYESİNDE EĞİTİMİMİ BİTİRDİM" Mobilya atölyesinde 4 yıldır çalışan Mustafa Şafak Kaplan, Tümüklü'nün kendileri için patrondan ziyade bir abla olduğunu dile getirerek, "Burada işe başladığımda okumuyordum. Burada hem çalışıp hem de lise diplomasına sahip oldum. Ayrıca kalfalık, usta öğreticilik gibi belgelere sahibim. Burada makina operatörlüğü çizim tasarım gibi işlerle uğraşıyorum. Kendisi sayesinde eğitimimi bitirdim." dedi. Çalışanlardan ortopedik engelli İsmail Işık ise "Ayşe hanım çalışanlarına ciddi anlamda sahip çıkar, herkesle ilgilenir. Kendisi bize çok güvenir. Biz de güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu./ kaynak: akşam

