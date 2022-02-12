Milyonların merak ettiği ekonomi paketine ilişkin açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

KGF Destekli Kredi Destek Paketi son durum

Bakan Nebati, “Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. 60 milyar liralık KGF destekli kredi paketi verilecek desteklerin ilk paketi olacak. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya koyuyoruz.

Yatırım destek paketi kapsamında azami 24 ay ödemesiz dönem ve azami 96 ay vade uygulanacak. KOBİ ve KOBİ dışı orta yüksek ve yüksek teknoloji üreten firmalara 1,25 kat kefalet limiti sunulacak.

KGF kredilerinin sıkı takipçisi olacağız. KGF kredilerinde faturaların belgelenmesi zorunluluğu getirildi. Nakit kullanım oranı yüzde 10 ile sınırlandırılırken refinansman kullanımı yasaklandı. Önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez” dedi.