Kezzapla saldırdığı eski eşinin ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski eşinin yüzüne kezzap atarak ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası verildi.



11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bünyamin Bardakçı ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Bardakçı, son savunmasında eski eşini öldürme amacının olmadığını ileri sürdü.

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Bardakçı, "Adaletinize sığınıyorum, öldürme kastıyla hareket etmedim. Eski eşimle iyi kötü günlerimiz oldu, Allah rahmet eylesin." dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bünyamin Bardakçı'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Bardakçı, geçen yıl 1 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrılan eski eşi Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atmış, yüzünün büyük bölümü tahriş olan ve vücudunda yanıklar oluşan kadın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından memleketi Konya'nın Çumra ilçesine kaçtığı tespit edilen Bardakçı, polise teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.