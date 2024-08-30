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Aktüel Kevser Eğitim Vakfı Gazze İçin Basın Açıklaması Gerçekleştirecek
Aktüel

Kevser Eğitim Vakfı Gazze İçin Basın Açıklaması Gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2024-08-30 19:58:00 -
Kevser Eğitim Vakfı Gazze İçin Basın Açıklaması Gerçekleştirecek

Kevser Eğitim Vakfı ve Konyevi Gençlik Gazze’ye yönelik devam eden katliam ve soykırımlara tepki göstermek ve destek olma amacıyla basın açıklaması düzenleyecek.

Dünyanın her kesiminden Gazze’deki katliam ve soykırıma karşı destekler devam ediyorken Kevser Eğitim Vakfı ve Konyevi Gençlik Gazze’ye destek için 1 Eylül saat 17:30’da Eyüpsultan Meydanında basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasında Kevser Eğitim Vakfı Başkanı Ferhat Çalışye, Fikirde Birlik Platformu Başkanı Kürşat Mican, Reyhani Yayınları Yusuf Özer Şahin, Hamas Kıdemli Sözcüsü Sami Abu Zohri, Doğu Türkistan STK 'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzkan, Sabri Balaman konuşmalarını gerçekleştirecek.

“Gazze’de Zulme Dur Demek İçin,
Hep Birlikte, Vicdanını Kaybedenlere Bir Kez Daha Sesleniyoruz”

Adres : Eyüpsultan Meydanı
Tarih: 1 Eylül Pazar 2024
Saat: 17:30

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