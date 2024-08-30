Kevser Eğitim Vakfı Gazze İçin Basın Açıklaması Gerçekleştirecek

Dünyanın her kesiminden Gazze’deki katliam ve soykırıma karşı destekler devam ediyorken Kevser Eğitim Vakfı ve Konyevi Gençlik Gazze’ye destek için 1 Eylül saat 17:30’da Eyüpsultan Meydanında basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasında Kevser Eğitim Vakfı Başkanı Ferhat Çalışye, Fikirde Birlik Platformu Başkanı Kürşat Mican, Reyhani Yayınları Yusuf Özer Şahin, Hamas Kıdemli Sözcüsü Sami Abu Zohri, Doğu Türkistan STK 'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzkan, Sabri Balaman konuşmalarını gerçekleştirecek.

“Gazze’de Zulme Dur Demek İçin,

Hep Birlikte, Vicdanını Kaybedenlere Bir Kez Daha Sesleniyoruz”

Adres : Eyüpsultan Meydanı

Tarih: 1 Eylül Pazar 2024

Saat: 17:30