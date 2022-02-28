Kevin N'Koudou geri döndü!
Beşiktaş, sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığını duyurdu.
Beşiktaş, sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığını duyurdu.
Beşiktaş'ta son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa maçında forma giyen ve sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Kevin N'Koudou geri döndü.
Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.
Fransız futbolcu bu sezon 8 lig maçına çıkıp 2 gol kaydetti.