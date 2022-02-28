  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kevin N'Koudou geri döndü!
Spor

Kevin N'Koudou geri döndü!

Beşiktaş, sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 15:46:00 -
Kevin N'Koudou geri döndü!

Beşiktaş, sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Beşiktaş'ta son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa maçında forma giyen ve sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Kevin N'Koudou geri döndü.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

Fransız futbolcu bu sezon 8 lig maçına çıkıp 2 gol kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay