Kevin de Bruyne şov yaptı! Müthiş maç
Danimarka karşısında 1-0 geriden gelen Belçika müsabakayı 2-1 önde tamamladı. Maça Kevin de Bruyne damga vurdu.
Danimarka ile Belçika Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Belçika 2-1 kazandı.
Danimarka, 2. dakikda Poulsen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Belçika'da ikinci yarıda oyuna giren Kevin de Bruyne'nin asistinde Thorgen Hazard 55. dakikada skora eşitliği getirdi:1-1. İyi oyununu sürdüren Belçika Kevin de Bruyne'nin 71. dakikada kaydettiği golle sahdan 2-1 galip ayrıldı.
Belçika bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Danimarka ise henüz puanla tanışamadı.