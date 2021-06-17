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Spor Kevin de Bruyne şov yaptı! Müthiş maç
Spor

Kevin de Bruyne şov yaptı! Müthiş maç

Danimarka karşısında 1-0 geriden gelen Belçika müsabakayı 2-1 önde tamamladı. Maça Kevin de Bruyne damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 21:11:00 -
Kevin de Bruyne şov yaptı! Müthiş maç

Danimarka ile Belçika Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Belçika 2-1 kazandı.

Danimarka, 2. dakikda Poulsen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Belçika'da ikinci yarıda oyuna giren Kevin de Bruyne'nin asistinde Thorgen Hazard 55. dakikada skora eşitliği getirdi:1-1. İyi oyununu sürdüren Belçika Kevin de Bruyne'nin 71. dakikada kaydettiği golle sahdan 2-1 galip ayrıldı.

Belçika bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Danimarka ise henüz puanla tanışamadı.

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